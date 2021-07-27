В Германию на лечение отправили раненых украинских военных

Сегодня, 27 июля, в Германию отправили 15 раненых украинских военных специальным самолетом Бундесвера. Они будут проходить лечение в госпиталях немецкого оборонного ведомства в Берлине, Гамбурга и других.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Германии в Киеве.
"Сегодня большой день, потому что самолет Бундесвера транспортирует в Германию раненых украинских солдат", - отметили в дипмиссии.
Украинские военные будут проходить лечение в госпиталях Бундесвера Берлина, Кобленца, Ульма и Гамбурга.
Раненых военнослужащих ВСУ доставит специально оборудованный Airbus A310. Самолет может перевозить больных и раненых на большие расстояния и применяется в Бундесвере для спасательных операций.
"В полете можно проводить интенсивную медицинскую помощь по самым современным стандартам. Помимо шести реанимационных пациентов, в лежачем положении еще можно транспортировать 38 больных", - уточнили в посольстве.
Фото: в Германию на лечение направили раненых украинских военных (facebook.com/deutschebotschaftkiew)
Напомним, за прошедшие сути на Донбассе зафиксировано 15 обстрелов украинских позиций. Ранения получили семь военных.