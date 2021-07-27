В Германию на лечение отправили раненых украинских военных

"Сегодня большой день, потому что самолет Бундесвера транспортирует в Германию раненых украинских солдат", - отметили в дипмиссии.

Украинские военные будут проходить лечение в госпиталях Бундесвера Берлина, Кобленца, Ульма и Гамбурга.

Раненых военнослужащих ВСУ доставит специально оборудованный Airbus A310. Самолет может перевозить больных и раненых на большие расстояния и применяется в Бундесвере для спасательных операций.

"В полете можно проводить интенсивную медицинскую помощь по самым современным стандартам. Помимо шести реанимационных пациентов, в лежачем положении еще можно транспортировать 38 больных", - уточнили в посольстве.

Фото: в Германию на лечение направили раненых украинских военных (facebook.com/deutschebotschaftkiew)