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До Німеччини на лікування відправили поранених українських військових

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 27 липня, до Німеччини відправили 15 поранених українських військових спеціальним літаком бундесверу. Вони будуть проходити лікування в госпіталях німецького оборонного відомства в Берліні, Гамбурга та інших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Німеччини в Києві.

"Сьогодні великий день, тому що літак Бундесверу транспортує до Німеччини поранених українських солдатів", - зазначили в дипмісії.

Українські військові проходитимуть лікування в госпіталях Бундесверу Берліна, Кобленца, Ульма і Гамбурга.

Поранених військовослужбовців ЗСУ доставить спеціально обладнаний Airbus A310. Літак може перевозити хворих і поранених на великі відстані і застосовується в Бундесвері для рятувальних операцій.

"У польоті можна проводити інтенсивну медичну допомогу за найсучаснішими стандартами. Крім шести реанімаційних пацієнтів, в положенні лежачи ще можна транспортувати 38 хворих", - уточнили в посольстві.

Фото: до Німеччини на лікування направили поранених українських військових (facebook.com/deutschebotschaftkiew)

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі зафіксовано 15 обстрілів українських позицій. Поранення отримали сім військових.

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