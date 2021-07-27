До Німеччини на лікування відправили поранених українських військових

"Сьогодні великий день, тому що літак Бундесверу транспортує до Німеччини поранених українських солдатів", - зазначили в дипмісії.

Українські військові проходитимуть лікування в госпіталях Бундесверу Берліна, Кобленца, Ульма і Гамбурга.

Поранених військовослужбовців ЗСУ доставить спеціально обладнаний Airbus A310. Літак може перевозити хворих і поранених на великі відстані і застосовується в Бундесвері для рятувальних операцій.

"У польоті можна проводити інтенсивну медичну допомогу за найсучаснішими стандартами. Крім шести реанімаційних пацієнтів, в положенні лежачи ще можна транспортувати 38 хворих", - уточнили в посольстві.

Фото: до Німеччини на лікування направили поранених українських військових (facebook.com/deutschebotschaftkiew)