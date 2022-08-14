Германия заполнила свои газовые хранилища на 75%, опередив график

Журналисты отмечают, что в мае 2022 года ЕС принял регламент о хранении газа, согласно которому отметки в 75% планировалось достичь к 1 сентября, в 85% - к 1 октября и в 95% - к 1 ноября.

"По плану Евросоюза, увеличены запасы газа должны позволить компенсировать любые колебания газового рынка, вплоть до полного прекращения поставок газа из России", - сообщили в DW.

В свою очередь Ассоциации немецких операторов систем хранения газа и водорода INES указывают, что ускорить заполнение хранилищ удалось за счет: