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Германия заполнила свои газовые хранилища на 75%, опередив график

Фото: Германия заполнила свои газовые хранилища на 75% (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Германии удалось уже сейчас заполнить свои газовые хранилища на 75,43%. Следовательно, закачка топлива происходит c опережением графика.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Журналисты отмечают, что в мае 2022 года ЕС принял регламент о хранении газа, согласно которому отметки в 75% планировалось достичь к 1 сентября, в 85% - к 1 октября и в 95% - к 1 ноября.

"По плану Евросоюза, увеличены запасы газа должны позволить компенсировать любые колебания газового рынка, вплоть до полного прекращения поставок газа из России", - сообщили в DW.

В свою очередь Ассоциации немецких операторов систем хранения газа и водорода INES указывают, что ускорить заполнение хранилищ удалось за счет:

  • снижение потребления голубого топлива летом;
  • увеличение объемов его импорта из Северо-Западной Европы.

Напомним, в Германии возник энергетический кризис из-за того, что российский "Газпром" значительно уменьшил поставки газа.

Однако канцлер Олаф Шольц заверил, что немецкие граждане получат от государства помощь в условиях роста цен на тепло и энергию. Он пообещал, что никто не останется наедине с проблемой.

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ГерманияГаз