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Німеччина заповнила свої газові сховища на 75%, випередивши графік

Фото: Німеччина заповнила свої газові сховища на 75% (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Німеччині вдалося вже нині заповнити свої газові сховища на 75,43%. Відтак, закачування палива відбувається p випередженням графіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Журналісти зазначають, що у травні 2022 року ЄС ухвалив регламент про зберігання газу, згідно з яким позначки у 75% планувалося досягти до 1 вересня, у 85% - до 1 жовтня та у 95% - до 1 листопада.

"За планом Євросоюзу, збільшені запаси газу мають дозволити компенсувати будь-які коливання газового ринку, аж до повного припинення постачання газу з Росії", - повідомили у DW.

Своєю чергою Асоціації німецьких операторів систем зберігання газу та водню INES вказують, що прискорити заповнення сховищ вдалося за рахунок:

  • зниження споживання блакитного палива влітку;
  • збільшення обсягів його імпорту з Північно-Західної Європи.

Нагадаємо, у Німеччині виникла енергетична криза через те, що російський "Газпром" значно зменшив постачання газу.

Однак канцлер Олаф Шольц запевнив, що німецькі громадяни отримають від держави допомогу в умовах зростання цін на тепло та енергію. Він пообіцяв, що ніхто не залишиться наодинці з проблемою.

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