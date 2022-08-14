Німеччина заповнила свої газові сховища на 75%, випередивши графік

Німеччині вдалося вже нині заповнити свої газові сховища на 75,43%. Відтак, закачування палива відбувається p випередженням графіка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Журналісти зазначають, що у травні 2022 року ЄС ухвалив регламент про зберігання газу, згідно з яким позначки у 75% планувалося досягти до 1 вересня, у 85% - до 1 жовтня та у 95% - до 1 листопада.
"За планом Євросоюзу, збільшені запаси газу мають дозволити компенсувати будь-які коливання газового ринку, аж до повного припинення постачання газу з Росії", - повідомили у DW.
Своєю чергою Асоціації німецьких операторів систем зберігання газу та водню INES вказують, що прискорити заповнення сховищ вдалося за рахунок:
Нагадаємо, у Німеччині виникла енергетична криза через те, що російський "Газпром" значно зменшив постачання газу.
Однак канцлер Олаф Шольц запевнив, що німецькі громадяни отримають від держави допомогу в умовах зростання цін на тепло та енергію. Він пообіцяв, що ніхто не залишиться наодинці з проблемою.