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Германия не заплатит компенсацию, если "Северный поток-2" не будет одобрен, - министр экономики

Автор: Анастасия Рокитна

В Германии рассказали, что будет, если регулятор решит, что проект "Северный поток - 2" не соответствует праву Евросоюза и ФРГ. Страна не будет выплачивать компенсацию.

Об этом заявил министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Spiegel.

По его словам, в настоящее время Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации.

"Если она будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается", - заявил политик.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия пригласит Украину к сертификации "Северного потока-2".

Напомним, заместитель госсекретаря США Венди Шерман заявила, что в случае новой агрессии России против Украины - запуск "Северного потока-2" усложнится.

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Северный поток-2