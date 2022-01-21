Германия не заплатит компенсацию, если "Северный поток-2" не будет одобрен, - министр экономики

В Германии рассказали, что будет, если регулятор решит, что проект "Северный поток - 2" не соответствует праву Евросоюза и ФРГ. Страна не будет выплачивать компенсацию.

По его словам, в настоящее время Федеральное сетевое агентство приостановило процедуру сертификации.

"Если она будет возобновлена, то эта процедура должна будет решить, соблюдены ли условия для одобрения в соответствии с немецкими и европейскими правилами. А если это не так, то компенсация не полагается", - заявил политик.