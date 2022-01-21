Німеччина не заплатить компенсацію, якщо "Північний потік-2" не буде схвалений, - міністр економіки

У Німеччині розповіли, що буде, якщо регулятор вирішить, що проект "Північний потік - 2" не відповідає праву Євросоюзу і ФРН. Країна не буде виплачувати компенсацію.
Про це заявив міністр економіки, віце-канцлер Німеччини Роберт Хабек, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Spiegel.
За його словами, наразі Федеральне мережеве агентство призупинило процедуру сертифікації.
"Якщо вона буде відновлена, то ця процедура повинна буде вирішити, чи дотримані умови для схвалення відповідно до німецьких і європейських правил. А якщо це не так, то компенсація не покладається", - заявив політик.
Раніше повідомлялося, що Єврокомісія запросить Україну до сертифікації "Північного потоку-2".
Нагадаємо, заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що у разі нової агресії Росії проти України - запуск "Північного потоку-2" ускладниться.