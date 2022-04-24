Германия может закупить у США вертолеты CH-47F Chinook на 5 млрд евро
Правительство Германии намерено закупить тяжелые военно-транспортные вертолеты CH-47F Chinook от американского производителя Boeing на сумму 5 миллиардов евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild am Sonntag.
По информации газеты, Минобороны Германии хочет закупить 60 таких вертолетов. Они могут быть поставлены не ранее 2025-26 года.
Средства на покупку этих вертолетов возьмут из 100-миллиардного пакета для Бундесвера, который объявил канцлер Олаф Шольц после вторжения РФ в Украину.
Так, по замыслу, новые CH-47F Chinook заменят вертолеты CH-53G американского производителя Sikorsky, которым около 50 лет, и транспорт нуждается в ремонте.
Отмечается, что за эти 3 миллиарда евро можно было приобрести для Люфтваффе 40 моделей новеньких Sikorsky CH-53K. Так что разница в количестве сыграла роль в выборе. К тому же многие союзники Германии также летают на вертолетах Chinook.
"В принципе, это решение следует приветствовать. "Чинук" также можно использовать в случае стихийных бедствий, таких как наводнение", - сказал главный докладчик по оборонному бюджету Андреас Шварц.
Впрочем, как уточняет Reuters, решение о закупке CH-47F Chinook окончательно еще не принято.
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт проинформирует парламент о принятом решении на следующей неделе.
Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о планах закупки систем противоракетной обороны (ПРО) для защиты от возможного нападения со стороны РФ.
Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Шольц объявил, что Германия резко увеличит свои расходы на оборону до более чем 2% своего экономического производства и вложит 100 миллиардов евро (110 миллиардов долларов) в оборону.
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