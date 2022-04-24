ru ua
Нд, 24 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Німеччина може закупити у США вертольоти CH-47F Chinook на 5 млрд євро

Новость на русском →
Неділя 24 квітня 2022 06:59
Німеччина може закупити у США вертольоти CH-47F Chinook на 5 млрд євро Фото: вертоліт CH-47F Chinook (airliners.net)
Автор: Володимир Костирін

Уряд Німеччини має намір закупити важкі військово-транспортні вертольоти CH-47F Chinook від американського виробника Boeing на суму 5 мільярдів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild am Sonntag.

За інформацією газети, Міноборони Німеччини хоче закупити 60 таких вертольотів. Вони можуть бути поставлені не раніше 2025-26 року.

Кошти на покупку цих вертольотів візьмуть зі 100-мільярдного пакета для бундесверу, який оголосив канцлер Олаф Шольц після вторгнення РФ в Україну.

Так, за задумом, нові CH-47F Chinook замінять вертольоти CH-53g американського виробника Sikorsky, яким близько 50 років, і транспорт потребує ремонту.

Зазначається, що за ці 3 мільярди євро можна було придбати для Люфтваффе 40 моделей новеньких Sikorsky CH-53K. Так що різниця в кількості зіграла роль у виборі. До того ж багато союзників Німеччини також літають на вертольотах Chinook.

"В принципі, це рішення слід вітати. "Чінук" також можна використовувати у випадку стихійних лих, таких як повінь", - сказав головний доповідач з оборонного бюджету Андреас Шварц.

Втім, як уточнює Reuters, рішення про закупівлю CH-47F Chinook остаточно ще не ухвалено.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт проінформує парламент про прийняте рішення наступного тижня.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про плани закупівлі систем протиракетної оборони (ПРО) для захисту від можливого нападу з боку РФ.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Шольц оголосив, що Німеччина різко збільшить свої витрати на оборону до більш ніж 2% свого економічного виробництва і вкладе 100 мільярдів євро (110 мільярдів доларів) в оборону.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Сполучені Штати Америки Boeing Германия
NEWS
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
60-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Як у Росії шукають шляхи для обходу санкцій. І хто їй у цьому допомагає