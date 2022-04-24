Німеччина може закупити у США вертольоти CH-47F Chinook на 5 млрд євро
Уряд Німеччини має намір закупити важкі військово-транспортні вертольоти CH-47F Chinook від американського виробника Boeing на суму 5 мільярдів євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild am Sonntag.
За інформацією газети, Міноборони Німеччини хоче закупити 60 таких вертольотів. Вони можуть бути поставлені не раніше 2025-26 року.
Кошти на покупку цих вертольотів візьмуть зі 100-мільярдного пакета для бундесверу, який оголосив канцлер Олаф Шольц після вторгнення РФ в Україну.
Так, за задумом, нові CH-47F Chinook замінять вертольоти CH-53g американського виробника Sikorsky, яким близько 50 років, і транспорт потребує ремонту.
Зазначається, що за ці 3 мільярди євро можна було придбати для Люфтваффе 40 моделей новеньких Sikorsky CH-53K. Так що різниця в кількості зіграла роль у виборі. До того ж багато союзників Німеччини також літають на вертольотах Chinook.
"В принципі, це рішення слід вітати. "Чінук" також можна використовувати у випадку стихійних лих, таких як повінь", - сказав головний доповідач з оборонного бюджету Андреас Шварц.
Втім, як уточнює Reuters, рішення про закупівлю CH-47F Chinook остаточно ще не ухвалено.
Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт проінформує парламент про прийняте рішення наступного тижня.
Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про плани закупівлі систем протиракетної оборони (ПРО) для захисту від можливого нападу з боку РФ.
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Шольц оголосив, що Німеччина різко збільшить свої витрати на оборону до більш ніж 2% свого економічного виробництва і вкладе 100 мільярдів євро (110 мільярдів доларів) в оборону.
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