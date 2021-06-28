Німеччина може виступити за заборону туристам з Великобританії прибувати в ЄС
Канцлер ФРН Ангела Меркель в ході засідання Комітету ЄС з реагування на політичні кризи виступить з ідеєю віднести Великобританія до країн, що викликають стурбованість щодо поширення коронавірусу. Це дозволить ЄС заборонити в'їзд туристам з Великобританії, незалежно від того, щеплені вони від COVID-19 чи ні.
Про це повідомляє The Times.
Ініціатива Меркель викликана поширенням "Дельта"-варіанту коронавірусу у Великобританії. Проти неї виступатимуть Греція, Іспанія, Кіпр, Мальта і Португалія.
Джерело газети в уряді Великобританії зазначило, що багато країн ЄС вважають, що це має бути їхнє рішення, а не те, яке приймається в Берліні.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, за відомостями The Times, прийме Меркель у своїй резиденції наступної п'ятниці та спробує переконати її.
Засідання відбудеться 28 червня.
Коронавірус у Великобританії виявлений у 4,7 млн осіб, двома дозами вакцини щеплено 32,4 млн жителів, свідчать дані британського уряду. На вихідних глава МОЗ країни Метт Хенкок подав у відставку після того, як в порушення правил соціального дистанціювання поцілував і обійняв свою помічницю в робочому кабінеті.
Нагадаємо, що деякі країни почали вводити обмеження для мандрівників з Великобританії через Delta-варіант коронавірусу. До таких країн належить і Польща.
Раніше повідомлялося, що Великобританії зіткнулася з Delta-варіантом коронавірусу. Через це ослаблення карантину довелося перенести до 19 липня.