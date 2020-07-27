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Германия выступила против возвращения России в G7

Германия, Берлин, Понедельник 27 июля 2020 04:20
Германия выступила против возвращения России в G7
Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

РФ должна вернуть Крым и Донбасс для участия в клубе

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна выступает против возвращения России в состав G7. Министр напомнил, что РФ была исключена из G7 из-за оккупации украинского Крыма.

Об этом он заявил в интервью Rheinische Post.

Также Масс заявил, что Германия придерживается принципа реализации Минских соглашений по Донбассу. Он выразил мнение, что когда речь идет об урегулировании ситуации в Украине, то обсуждаться должен и вопрос аннексированного Крыма.

"Пока этот вопрос не разрешен, я не вижу возможностей для приглашения России", - заявил Маас.

Маас также выступил против участия в саммитах G7 представителей государств, которые не входят в "Большую семерку".

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Россию на нынешний саммит G7 в качестве наблюдателя. Также американский лидер предложил расширить формат G7, вернув в него Россию. Против этого сразу же выступили Британия, Канада и Европейский союз.

Трамп объяснял, что возвращение России в G7 поможет в будущем договориться с ней о ядерном пакте.

Отметим, в июне президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество не допустить возвращения России в G7.

Саммит G7 должен состояться в сентябре в США после переноса из-за пандемии коронавируса.

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