Німеччина виступила проти повернення Росії в G7

Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

РФ має повернути Крим і Донбас для участі в клубі

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що його країна виступає проти повернення Росії до складу G7. Міністр нагадав, що РФ була виключена з G7 через окупацію українського Криму.

Про це він заявив в інтерв'ю Rheinische Post.

Також Мас заявив, що Німеччина дотримується принципу реалізації Мінських угод по Донбасу. Він висловив думку, що коли мова йде про врегулювання ситуації в Україні, то має обговорюватися і питання анексованого Криму.

"Поки це питання не вирішено, я не бачу можливостей для запрошення Росії", - заявив Маас.

Маас також виступив проти участі в самітах G7 представників держав, які не входять в "Велику сімку".

Нагадаємо, в травні президент США Дональд Трамп заявив про намір запросити Росію на нинішній саміт G7 як спостерігача. Також американський лідер запропонував розширити формат G7, повернувши до нього Росію. Проти цього одразу ж виступили Великобританія, Канада та Європейський союз.

Трамп пояснював, що повернення Росії в G7 допоможе в майбутньому домовитися з нею про ядерний пакт.

Відзначимо, в червні президент України Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту не допустити повернення Росії в G7.

Саміт G7 має відбутися у вересні в США після перенесення через пандемію коронавірусу.