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Порошенко заявил о намерении инициировать саммит в нормандском формате

Новости » Политика    30.03.2019 - 03:31
Порошенко заявил о намерении инициировать саммит в нормандском формате
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Основным вопросом должно стать введение на Донбасс миротворцев ООН

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что инициирует проведение саммита в Нормандском формате после выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт главы государства.

Он отметил, что нет вопроса важнее чем прекращение войны.

"Сразу после президентских выборов, как я и говорил, я буду инициировать проведение саммита в нормандском формате с координацией наших иностранных американских партнеров. Я твердо убежден, что мы должны начинать с согласования проекта решения о введении "голубых касок" ООН, миротворцев. И ничего важнее для того, чтобы как можно скорее прекратить войну и начать мирное восстановление суверенитета для нас не существует", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе пророссийские боевики увеличили интенсивность обстрелов.

Ранее Порошенко заявил, что Украина может возобновить политический диалог с Россией только после прекращения оккупации Донбасса и Крыма.

Отметим, по данным украинской разведки, на оккупированном Донбассе создают спецотряды для разгона возможных акций в ОРДЛО в ходе выборов в Украине.

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