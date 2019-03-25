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Германия выделит 5,8 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Новости » Политика    25.03.2019 - 18:21
Германия выделит 5,8 млн евро на гуманитарную помощь Украине
Фото: гуманитарная помощь (icrc.org)

Финансовая поддержка предусмотрена на гуманитарные мероприятия Международного комитета Красного Креста в Украине

Правительство Федеративной Республики Германии в этом году выделит 1,8 млн евро, а на 2020 и 2021 годы всего предусмотрено еще 4 млн евро на финансовую поддержку гуманитарной деятельности Международного комитета Красного Креста в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службе посольства Германии в Украине.

"С помощью этих средств Германия поддерживает ряд гуманитарных мер и вспомогательных проектов в рамках проекта "МККК - помощь, защита, профилактика и кооперационные связи'язки в Украине в 2016-2017 годах", - говорится в сообщении.

Этот проект сосредоточен на Донбассе и помогает пострадавшим от конфликта по обе стороны контактной линии в Донецкой и Луганской областях, в частности внутренне перемещенным лицам и семьям в городах и селах, что приютили их.

Одной из основных задач является обеспечение населения чистой питьевой водой. Кроме того, в рамках проекта финансирование выделяется на медицину, обеспечение продуктами питания и средствами гигиены, подготовку медицинского персонала и сиделок, поиск пропавших без вести лиц и восстановления семейных связей, посещения задержанных, улучшение знаний об опасности мин/ взрывоопасных предметов времен войны и многое другое.

Ранее РБК-Украина сообщало, что глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн анонсировал предоставление финансовой помощи 500 тыс. евро Украине на гуманитарные проекты.

Кроме того, президент США Дональд Трамп пригрозил тем, что прекратит финансовую помощь Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.

 

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