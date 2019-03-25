Німеччина виділить 5,8 млн євро на гуманітарну допомогу Україні

Фото: гуманітарна допомога (icrc.org)

Фінансова підтримка передбачена на гуманітарні заходи Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні

Уряд Федеративної Республіки Німеччини цьогоріч виділить 1,8 млн євро, а на 2020 і 2021 роки загалом передбачено ще 4 млн євро на фінансову підтримку гуманітарних заходів Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства Німеччини в Україні.

"За допомогою цих коштів Німеччина підтримує низку гуманітарних заходів і допоміжних проектів у рамках проекту "МКЧХ - допомога, захист, профілактика і коопераційні зв'язки в Україні у 2016-2017 роках", - йдеться у повідомленні.

Цей проект зосереджений на Донбасі і допомагає постраждалим від конфлікту по обидві сторони контактної лінії в Донецькій та Луганській областях, зокрема, внутрішньо переміщеним особам та сім'ям у містах і селах, що прихистили їх.

Одним з основних завдань є забезпечення населення чистою питною водою. Крім того, в рамках проекту фінансування виділяється на медицину, забезпечення продуктами харчування і засобами гігієни, підготовку медичного персоналу і доглядальників, пошук зниклих безвісти осіб і відновлення сімейних зв’язків, відвідування затриманих, поліпшення знань про небезпеку мін/ вибухонебезпечних предметів часів війни і багато іншого.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що глава МЗС Люксембургу Жан Ассельборн анонсував надання фінансової допомоги 500 тис. євро Україні на гуманітарні проекти.

Крім того, президент США Дональд Трамп пригрозив тим, що припинить фінансову допомогу Гондурасу, Гватемали і Сальвадору.