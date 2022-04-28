Германия выделит 20 млрд евро на культурную поддержку Украины

Германия намерена выделить Украине 20 млрд евро на культурную поддержку и медиа-помощь Украине. Согласно решению правительства, эта сумма будет выделена из немецкого федерального бюджета уже в 2022 году. В первую очередь, средства будут направлены на смягчение последствий войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

"С российской захватнической войной культура и идентичность Украины также подлежит уничтожению. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы оградить украинские культурные объекты от российской деструктивности", – заявила министр культуры Клаудия Рот.

По ее словам, очень важно обеспечить независимое освещение событий в украинском обществе, и это возможно лишь с поддержкой журналистов, вынужденно выехавших за границу, и с продолжением их работы в Германии.