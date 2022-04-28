UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия выделит 20 млрд евро на культурную поддержку Украины

Флаг Германии (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Германия намерена выделить Украине 20 млрд евро на культурную поддержку и медиа-помощь Украине. Согласно решению правительства, эта сумма будет выделена из немецкого федерального бюджета уже в 2022 году. В первую очередь, средства будут направлены на смягчение последствий войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"С российской захватнической войной культура и идентичность Украины также подлежит уничтожению. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы оградить украинские культурные объекты от российской деструктивности", – заявила министр культуры Клаудия Рот.

По ее словам, очень важно обеспечить независимое освещение событий в украинском обществе, и это возможно лишь с поддержкой журналистов, вынужденно выехавших за границу, и с продолжением их работы в Германии.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия