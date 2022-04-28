Німеччина виділить 20 млн євро на культурну підтримку України

Німеччина має намір виділити Україні 20 млн євро на культурну підтримку і медіадопомогу Україні. Згідно з рішенням уряду, ця сума буде виділена з Німецького федерального бюджету вже у 2022 році. В першу чергу, кошти будуть спрямовані на пом'якшення наслідків війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

"З російською загарбницькою війною культура та ідентичність України також підлягає знищенню. Тому ми робимо все можливе, щоб захистити українські культурні об'єкти від російської деструктивності", – заявила міністр культури Клаудія Рот.

За її словами, дуже важливо забезпечити незалежне висвітлення подій в українському суспільстві, і це можливо лише з підтримкою журналістів, які вимушено виїхали за кордон, і з продовженням їх роботи в Німеччині.