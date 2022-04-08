Германия выделит 2 млрд евро на расходы по содержанию беженцев из Украины

Федеральное правительство Германии выделит два миллиарда евро на расходы по содержанию беженцев из Украины. Они с 1 июня начнут получать базовые государственные пособия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt .

Таким образом, военные беженцы получат более высокие пособия и лучшее медицинское обслуживание.

Кроме того, беженцам будет предоставлена поддержка на более ранних этапах интеграции в рынок труда и, благодаря центрам занятости, будут иметь центральный контактный пункт для удовлетворения своих потребностей.

Федеральное правительство также внесет значительный вклад в расходы на жилье. До июня военные беженцы из Украины, обратившиеся к властям, уже получают помощь - в соответствии с Законом о пособиях лицам, ищущим убежища.

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что решение по базовым пособиям не покрывает всех финансовых обязательств земель и муниципалитетов.

"Именно поэтому мы предоставим землям единовременную сумму в 2 миллиарда евро на этот год, 500 миллионов из которых предназначены муниципалитетам для покрытия их дополнительных расходов на финансирование жилья, которые еще не покрываются базовыми пособиями для ищущих работу", - заявил он.