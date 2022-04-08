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Німеччина виділить 2 млрд євро на витрати з утримання біженців з України

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Берлін, П'ятниця 08 квітня 2022 09:52
Німеччина виділить 2 млрд євро на витрати з утримання біженців з України Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Федеральний уряд Німеччини виділить два мільярди євро на витрати з утримання біженців з України. Вони з 1 червня почнуть отримувати базові державні допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

Таким чином, військові біженці отримають більш високі допомоги і краще медичне обслуговування.

Крім того, біженцям буде надана підтримка на більш ранніх етапах інтеграції в ринок праці і, завдяки центрам зайнятості, матимуть Центральний контактний пункт для задоволення своїх потреб.

Федеральний уряд також зробить значний внесок у витрати на житло. До червня військові біженці з України, які звернулися до влади, вже отримують допомогу - відповідно до Закону про допомогу особам, які шукають притулку.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зазначив, що рішення по базовим посібникам не покриває всіх фінансових зобов'язань земель і муніципалітетів.

"Саме тому ми надамо землям одноразову суму у 2 мільярди євро на цей рік, 500 мільйонів з яких призначені муніципалітетам для покриття їх додаткових витрат на фінансування житла, які ще не покриваються базовими посібниками для тих, хто шукає роботу", - заявив він.

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