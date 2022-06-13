UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия выделит до 10 млрд евро бывшей дочерней компании "Газпрома", - Bloomberg

Фото: Берлин намерен спасти бывшую "дочку" российского "Газпрома" (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Немецкое правительство готовится выделить миллиарды евро для спасения бывшего дочернего предприятия российской компании "Газпром", которые на сегодня находится под контролем энергетического регулятора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Издание со ссылкой на источники пишет, что Gazprom Germania GmbH может получить кредит в размере от 5 до 10 млрд евро. Переговоры все еще продолжаются, и планы могут измениться.

Предполагается, что эти деньги помогут стабилизировать финансовое положение компании и обеспечить надежность поставок. После того, как в Gazprom Germania была введена временная администрация, российская сторона ограничила поставки и бывшей "дочке" пришлось покупать газ на спотовом рынке по более высоким ценам.

Отметим, Gazprom Germania владеет несколькими хранилищами газа в Германии и компанией Wingas GmbH, которая снабжает крупных промышленных потребителей. Кроме того, у компании есть розничный бизнес, который обеспечил пятую часть коммерческого газа Великобритании в 2020 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия может национализировать дочерние предприятия "Газпрома" и "Роснефти".

Немецкое правительство взяло Gazprom Germania под контроль в апреле 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГазпромГермания