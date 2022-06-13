Німеччина виділить до 10 млрд євро колишній дочірній компанії "Газпрому", - Bloomberg

Німецький уряд готується виділити мільярди євро для порятунку колишнього дочірнього підприємства російської компанії" Газпром", які на сьогодні знаходиться під контролем енергетичного регулятора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання з посиланням на джерела пише, що Gazprom Germania GmbH може отримати кредит у розмірі від 5 до 10 млрд євро. Переговори все ще тривають, і плани можуть змінитися.

Передбачається, що ці гроші допоможуть стабілізувати фінансове становище компанії і забезпечити надійність поставок. Після того, як в Gazprom Germania була введена тимчасова адміністрація, російська сторона обмежила поставки і колишній "дочці" довелося купувати газ на спотовому ринку за вищими цінами.

Зазначимо, Gazprom Germania володіє декількома сховищами газу в Німеччині і компанією Wingas GmbH, яка постачає його великим промисловим споживачам. Крім того, у компанії є роздрібний бізнес, який забезпечив п'яту частину комерційного газу Великобританії в 2020 році.