RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Німеччина виділить до 10 млрд євро колишній дочірній компанії "Газпрому", - Bloomberg

Фото: Берлін має намір врятувати колишню "дочку" російського "Газпрому" (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

Німецький уряд готується виділити мільярди євро для порятунку колишнього дочірнього підприємства російської компанії" Газпром", які на сьогодні знаходиться під контролем енергетичного регулятора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Видання з посиланням на джерела пише, що Gazprom Germania GmbH може отримати кредит у розмірі від 5 до 10 млрд євро. Переговори все ще тривають, і плани можуть змінитися.

Передбачається, що ці гроші допоможуть стабілізувати фінансове становище компанії і забезпечити надійність поставок. Після того, як в Gazprom Germania була введена тимчасова адміністрація, російська сторона обмежила поставки і колишній "дочці" довелося купувати газ на спотовому ринку за вищими цінами.

Зазначимо, Gazprom Germania володіє декількома сховищами газу в Німеччині і компанією Wingas GmbH, яка постачає його великим промисловим споживачам. Крім того, у компанії є роздрібний бізнес, який забезпечив п'яту частину комерційного газу Великобританії в 2020 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина може націоналізувати дочірні підприємства "Газпрому"і " Роснефти".

Німецький уряд взяв Gazprom Germania під контроль у квітні 2022 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГазпромГермания