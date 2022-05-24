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Германия выделила Украине кредит на 150 млн евро: на что пойдут деньги

Фото: министр финансов Сергей Марченко (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Александр Белоус

Министр финансов Сергей Марченко и директор Кредитного учреждения для восстановления (KfW) по региону Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия Олаф Цимелька подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 150 млн евро. Средства пойдут на социальные расходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Кредит предоставляется как софинансирование Дополнительного финансирования займа на политику развития в условиях чрезвычайной экономической ситуации Международного банка реконструкции и развития.

"Привлеченные средства позволят обеспечить стабильное финансирование первоочередных направлений и будут направлены на социальные расходы и расходы в сфере образования и здравоохранения", - отметил во время подписания Сергей Марченко.

В соответствии с условиями соглашения кредит предоставляется сроком на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения основной суммы кредита - 5 лет).

Напомним, в рамках государственных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства 25 апреля 2022 года в государственный бюджет было привлечен кредит KfW в объеме 150 млн евро.

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ГерманияМинистерство финансов Украины