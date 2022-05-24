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Німеччина виділила Україні кредит на 150 млн євро: на що підуть кошти

Фото: міністр фінансів Сергій Марченко (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Олександр Білоус

Міністр фінансів Сергій Марченко та директор Кредитної установи для відбудови (KfW) по регіону Східна Європа, Кавказ та Центральна Азія Олаф Цимелька підписали угоду про надання кредиту в розмірі 150 млн євро. Кошти підуть на соціальні видатки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну.

Кредит надається як співфінансування Додаткового фінансування позики на політику розвитку в умовах надзвичайної економічної ситуації Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

"Залучені кошти нададуть можливість забезпечити стабільне фінансування першочергових напрямків і будуть спрямовані на соціальні видатки та видатки в сфері освіти і охорони здоров’я", - зазначив під час підписання Сергій Марченко.

Відповідно до умов Угоди кредит надається строком на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення основної суми кредиту - 5 років).

Нагадаємо, у рамках державних програм з підтримки малого і середнього підприємництва 25 квітня 2022 року до державного бюджету було залучено кредит KfW в обсязі 150 млн євро.

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ГерманияМіністерство фінансів України