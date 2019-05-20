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Німеччина виділила Україні понад 80 млн євро фіндопомоги

Новини » Політика    20.05.2019 - 21:01
Німеччина виділила Україні понад 80 млн євро фіндопомоги
Фото: підписання протоколу (twitter.com/MelnykAndrij)

Сьогодні в Києві був підписаний протокол про виділення Німеччиною фінансової допомоги для України

Німеччина виділила Україні технічну і фінансову допомогу в розмірі 82 млн євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Німеччині Андрія Мельника у Twitter.

Як зазначив Мельник, сьогодні в Києві був підписаний протокол про виділення Німеччиною фінансової допомоги для України.

"Чудовий подарунок Німеччини до інавгурації президента Володимира Зеленського. Берлін виділяє Україні технічну і фінансову допомогу в розмірі 82 млн. євро на вітчизняні реформи в 2019 році. Сьогодні в Києві підписується протокол! Спасибі Німеччина", - написав Мельник.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що підкомітет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу Соединненых Штатів Америки затвердив проект бюджету Пентагону на 2020 рік з 250 млн доларів для України. У Конгресі США запропонували виділити ці кошти на допомогу Україні у сфері безпеки. Із зазначеної суми 50 млн доларів спрямують виключно на поставки летального зброї.

Крім того, Центральна виборча комісія (ЦВК) виділила майже 25 млн гривень на підготовку і проведення виборів місцевих громад, які пройдуть 30 червня.

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