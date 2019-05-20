Німеччина виділила Україні понад 80 млн євро фіндопомоги

Фото: підписання протоколу (twitter.com/MelnykAndrij)

Сьогодні в Києві був підписаний протокол про виділення Німеччиною фінансової допомоги для України

Німеччина виділила Україні технічну і фінансову допомогу в розмірі 82 млн євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Німеччині Андрія Мельника у Twitter.

Як зазначив Мельник, сьогодні в Києві був підписаний протокол про виділення Німеччиною фінансової допомоги для України.

"Чудовий подарунок Німеччини до інавгурації президента Володимира Зеленського. Берлін виділяє Україні технічну і фінансову допомогу в розмірі 82 млн. євро на вітчизняні реформи в 2019 році. Сьогодні в Києві підписується протокол! Спасибі Німеччина", - написав Мельник.

Чудовий подарунок Німеччини до інавгурації Президента @VoZelenskiy: Берлін виділяє Україні технічну та фінансову допомогу у розмірі 82 млн. євро на вітчизняні реформи у 2019 році! Сьогодні у Києві підписується протокол! Danke Deutschland @RegSprecher @BMZ_Bund @giz_gmbh pic.twitter.com/QY3NCjpL1u — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 20 травня 2019 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що підкомітет з питань оборони Комітету з асигнувань Палати представників Конгресу Соединненых Штатів Америки затвердив проект бюджету Пентагону на 2020 рік з 250 млн доларів для України. У Конгресі США запропонували виділити ці кошти на допомогу Україні у сфері безпеки. Із зазначеної суми 50 млн доларів спрямують виключно на поставки летального зброї.

Крім того, Центральна виборча комісія (ЦВК) виділила майже 25 млн гривень на підготовку і проведення виборів місцевих громад, які пройдуть 30 червня.