ЦИК выделила 25 млн на выборы местных общин

Фото: ЦИК (Виталий Носач, РБК-Украина)

Выборы местных общин пройдут 30 июня

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) выделила почти 25 млн гривен на подготовку и проведение выборов местных общин, которые пройдут 30 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центризбиркома.

Как сообщается, сегодня состоялось очередное заседание ЦИК, которое провела глава комиссии Татьяна Слипачук. В ходе заседания были внесены изменения к постановлению ЦИК от 4 января 2019 № 23 "Об утверждении на 2019 средних норм расходов территориальных и участковых избирательных комиссий по местным выборам на подготовку и проведение внеочередных, повторных, промежуточных, первых и дополнительных местных выборов".

Для проведения выборов местных глав в 19 регионах было выделено 19 976 500 грн. Еще 4 834 200 грн выделили для организации дополнительных выборов в 13 регионах.

На изготовление избирательных списков и именных приглашений для проведения местных выборов было выделено еще 65 400 грн.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине местные выборы должны пройти уже на новой территориальной основе. Он подчеркивал, что первой задачей нового этапа децентрализации является завершение формирование территориальных общин.

Кроме того, в Кабинете министров назвали число сформированных местных общин в Украине. По состоянию на январь 2019 года в стране насчитывалось 876 территориальных общин.