Германия выделила Украине почти 1,4 млрд евро с 2014

Германия с 2014 года оказывала финансовую помощь Украине почти на 1,4 млрд евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что на сотрудничество в области развития с 2014 года было направлено 544 млн евро.

Кроме того, Германия поставила Украине гуманитарную помощь на сумму 110 млн евро, а также предоставила кредиты в совокупном размере 500 млн евро. Еще 25 млн евро были потрачены на мероприятия по стабилизации ситуации, в том числе мониторинг конфликта.

Отметим, что Германия - третий по величине донор Украины после Евросоюза и США, следует из обновленных данных Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Напомним, ранее сообщалось, что во время июльского телефонного разговора Доналд Трамп и Владимир Зеленский раскритиковали Евросоюз за недостаточную поддержку Украины. В частности, Трамп критиковал позицию Германии, в том числе канцлера Ангелы Меркель.

Как сообщало РБК-Украина, в Европейском союзе отреагировали на критику президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского относительно недостаточной помощи Украине со стороны европейских стран во время телефонного разговора в июле. После 2014 года, Европейский союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал свыше 15 миллиардов евро грантов и займов для поддержки процесса реформ.