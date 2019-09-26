Німеччина виділила Україні майже 1,4 млрд євро з 2014

Фото: прапори України і Німеччини (twitter.com/kmda_official)

За даними ОЕСР, за обсягом допомоги Україні Німеччина поступається лише ЄС і США

Німеччина з 2014 року надавала фінансову допомогу Україні майже на 1,4 млрд євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що на співпрацю в області розвитку з 2014 року було направлено 544 млн євро.

Крім того, Німеччина поставила Україні гуманітарну допомогу на суму 110 млн євро, а також надала кредити в сукупному розмірі 500 млн євро. Ще 25 млн євро були витрачені на заходи щодо стабілізації ситуації, в тому числі моніторинг конфлікту.

Зазначимо, що Німеччина - третій за величиною донор України після Євросоюзу і США, випливає з оновлених даних Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час липневого телефонної розмови Доналд Трамп і Володимир Зеленський розкритикували Євросоюз за недостатню підтримку України. Зокрема, Трамп критикував позицію Німеччини, у тому числі канцлера Ангели Меркель.

Як повідомляло РБК-Україна, в Європейському союзі відреагували на критику президента США Дональда Трампа і українського лідера Володимира Зеленського щодо недостатньої допомоги Україні з боку європейських країн під час телефонної розмови в липні. Після 2014 року, Європейський союз разом з європейськими фінансовими інститутами мобілізував понад 15 мільярдів євро грантів та позик для підтримки процесу реформ.