Германия выделила на помощь пострадавшим на Донбассе 760 тыс. евро

Украина получит на реабилитацию пострадавших от военных действий на Донбассе 760 тысяч евро от Федерального правительства Германии. Как передает РБК-Украина, об этом сообщает пресс-служба посольства Германии в Украине.

Отмечается, что финансирование Германия предоставляет Мальтийской службе помощи в Мире для продолжения проекта, который эта служба осуществляет в Украине - "Вклад в психосоциальную стабилизация пострадавших в конфликте в Украине".

"В прошлом Федеральное правительство уже предоставило Мальтийской службе 2 миллиона евро для гуманитарных мер помощи, направленной внутренне перемещенным лицам и пострадавшим от конфликта в Украине", - отметили в пресс-службе.

В посольстве добавили, что с 2018 года в рамках проекта была оказана помощь более 7000 пострадавших. В 2019 году стартует новая фаза вспомогательного проекта в общинах Луганской и Донецкой областей вдоль линии разграничения, которые находятся на подконтрольной украинскому правительству территории.

"С этой целью открываются несколько центров психосоциальной адаптации. Также в отдаленных общинах люди, которые нуждаются в помощи, будут посещать мобильные команды поддержки", - добавили в пресс-службе.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел первую телефонную беседу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возврату удерживаемых с обеих сторон человек.