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Німеччина виділила на допомогу потерпілим на Донбасі 760 тис. євро


Кошти направлять на психосоціальну реабілітацію

Україна отримає на реабілітацію потерпілих від військових дій на Донбасі 760 тисяч євро від Федерального уряду Німеччини. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє прес-служба посольства Німеччини в Укаїні.

Зазначається, що фінансування Німеччина надає Мальтійській службі допомоги у Світі для продовження проекту, який ця служба здійснює в Україні - "Внесок у психосоціальну стабілізацію потерпілих у конфлікті в Україні".

"У минулому Федеральний уряд уже надав Мальтійській службі 2 мільйони євро для гуманітарних заходів допомоги, спрямованої внутрішньо переміщеним особам і потерпілим від конфлікту в Україні", - зазначили в прес-службі.

У посольстві додали, що із 2018 року в рамках проекту було надано допомогу понад 7000 потерпілих. У 2019 році стартує нова фаза допоміжного проекту в громадах Луганської та Донецької областей уздовж лінії розмежування, які перебувають на підконтрольній українському уряду території.

"З цією метою відкриваються кілька центрів психосоціальної адаптації. Також у віддалених громадах людей, які потребують допомоги, відвідуватимуть мобільні команди підтримки", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Розмова відбулася за ініціативою української сторони. Обговорювалися питання врегулювання на південному сході України та спільної роботи по поверненню утримуваних з обох боків осіб.

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