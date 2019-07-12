Німеччина виділила на допомогу потерпілим на Донбасі 760 тис. євро

Україна отримає на реабілітацію потерпілих від військових дій на Донбасі 760 тисяч євро від Федерального уряду Німеччини. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє прес-служба посольства Німеччини в Укаїні.

Зазначається, що фінансування Німеччина надає Мальтійській службі допомоги у Світі для продовження проекту, який ця служба здійснює в Україні - "Внесок у психосоціальну стабілізацію потерпілих у конфлікті в Україні".

"У минулому Федеральний уряд уже надав Мальтійській службі 2 мільйони євро для гуманітарних заходів допомоги, спрямованої внутрішньо переміщеним особам і потерпілим від конфлікту в Україні", - зазначили в прес-службі.

У посольстві додали, що із 2018 року в рамках проекту було надано допомогу понад 7000 потерпілих. У 2019 році стартує нова фаза допоміжного проекту в громадах Луганської та Донецької областей уздовж лінії розмежування, які перебувають на підконтрольній українському уряду території.

"З цією метою відкриваються кілька центрів психосоціальної адаптації. Також у віддалених громадах людей, які потребують допомоги, відвідуватимуть мобільні команди підтримки", - додали в прес-службі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Розмова відбулася за ініціативою української сторони. Обговорювалися питання врегулювання на південному сході України та спільної роботи по поверненню утримуваних з обох боків осіб.