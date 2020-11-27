Германия введет запрет на использование пластика с 2022 года

Фото: Бундестаг (bundestag.de)

Немецкий Бундестаг утвердил запрет на продажу пластиковых пакетов в супермаркетах. Соответствующий запрет вступит в силу с 2022 года.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

После переходного периода, который через многочисленные обращения представителей отрасли торговли увеличили с шести до 12 месяцев, пластиковые пакеты с толщиной стенок от 15 до 50 микрон будут запрещены.

Под запрет не подпадают сумки для многократного использования, а также тонкие пластиковые пакетики, которые в основном используют в отделах для продажи овощей и фруктов.

В организации по защите окружающей среды WWF считают, что запрет на использование пластиковых пакетов имеет скорее символический характер, ведь в Германии только 1% потребления синтетических материалов приходится на пластиковые пакеты.

Напомним, с января прошлого года в Молдове вступил в силу закон о запрете на использование и реализацию пластиковых пакетов.

Кроме того, Комитет Европарламента по вопросам окружающей среды поддержал запрет одноразовой пластиковой посуды в Евросоюзе с 2021 года.

Добавим, что в октябре 2018 года Европарламент одобрил введение запрета на одноразовую пластиковую продукцию.