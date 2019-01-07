В Молдове запретили полиэтиленовые пакеты

Иллюстративное фото: пакет (УНИАН)

Документ вступает в силу постепенно - с 2019 по 2021 год

В Молдове с 1 января 2019 года вступил в силу закон о запрете на использование/реализацию переносных полиэтиленовых (пластиковых) пакетов, с ручками или без ручек, толщиной от 50 микрон, предоставляемых потребителям в пунктах продажи товаров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание ZDG.

За нарушение новых правил будут штрафовать как экономических агентов, так и граждан.

Уточняется, что документ вступает в силу постепенно.

Так, через год, с 1 января 2020 года, будет запрещено использование/реализация тонких пластиковых пакетов, толщиной менее 50 микрон, за исключением используемых в качестве упаковки, с 2021 года - вступит в силу запрет на использование/реализацию очень тонких пластиковых пакетов, толщиной менее 15 микрон, также за исключением используемых в качестве упаковки.

По мнению авторов закона, не подлежащие вторичной переработке полиэтиленовые пакеты являются источником мусора, во время их сжигания выделяются ядовитые газы, а распад пластика занимает от 100 и 400 лет.

В качестве альтернативной одноразовой посуды или пластиковых пакетов предлагается использовать продукцию из бумаги, кукурузной муки, органической конопли, сахаров, пшеницы, сахарной свеклы, сахарного тростника, крахмала, яблочных отходов или содержащих биоразлагаемые добавки.

Напомним, во Львове крупные торговые сети, кроме полиэтиленовых пакетов, должны предлагать покупателям альтернативные упаковки из бумаги или тару многоразового использования.