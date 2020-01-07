Германия временно выведет часть военных из Ирака

Германия планирует временно вывести часть своих военнослужащих из Ирака. Об этом сообщает во вторник Deutsche Welle со ссылкой на письма главы МИД ФРГ Хайко Мааса и министра обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которые те направили в свои ведомства.

Планируется, что 30 из 130 человек будут передислоцированы в соседние страны. Эта мера коснется военных, размещенных в Багдаде и в Таджи.

Большинство военнослужащих ФРГ в Ираке находятся на севере, в Курдистане.

Также Маас отметил, что ФРГ "уважает любое решение иракского правительства". Однако он предупредил, что сокращение присутствия международных сил может привести к усилению группировки ИГИЛ в регионе и нестабильности в Ираке.

Ранее Международная коалиция против "Исламского государства", возглавляемая Соединенными Штатами, заявила о готовности приступить к выводу войск с территории Ирака.

Напомним, 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск возглавляемой США коалиции с территории страны. Иракский премьер-министр Адиль Абду-Махди назвал такое решение лучшим для Ирака.