Германия возглавила Совет безопасности ООН

Федеративная Республика Германия впервые за семь лет вновь возглавила по ротации Совет безопасности ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас в понедельник, 1 апреля, вылетел в Нью-Йорк, чтобы сменить на посту председателя Совета безопасности главу французского министерства иностранных дел Жана-Ива Ле Дриана. Германия и Франция договорились, что сроки их председательства в Совбезе, следующие друг за другом, станут "совместным председательством" на двухмесячный период.

"Мы осознаем глубину ответственности, которую мы на себя берем, занимая пост председателя Совбеза ООН", - заявил глава МИД Германии Мас перед вылетом в Нью-Йорк.

Германия с начала 2019 года вошла в число десяти непостоянных членов Совбеза сроком на два года. В то же время Франция, наряду с США, Россией, Китаем и Великобританией, является постоянным членом высшего органа всемирной организации, обладая правом вето.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 28 марта Совет безопасности ООН единогласно проголосовало за предложенную Францией резолюцию по противодействию финансированию и содействию террористическим организациям. Согласно резолюции, все страны обязаны обеспечить, чтобы внутренние законы государств были подготовлеными к судебным преследованиям и наказаниям тех, кто несет ответственность за прямое или косвенное финансирование "террористических организаций или отдельных террористов для любых целей".

Кроме того, власти Сирии предложила созвать внеочередное заседание Совбеза международной организации из-за признания Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами.