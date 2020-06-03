Німеччина не бачить підстав для повернення Росії в G7

Фото: Штеффен Зайберт (flickr.com/re-publica)

Росія має припинити окупацію українських територій

В німецькому уряді не бачать підстав для повернення Російської Федерації до "Великої сімки" (G7) зараз. У Німеччині також нагадали причини виключення Росії з формату G7.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяву речника німецького уряду Штеффена Зайберта.

Зайберт нагадав, що Росія була виключена з G7 через анексію Криму, тому обговорювати її повернення до клубу можна буде лише після повернення Україні окупованих територій.

"Російське керівництво має покласти край цій ситуації", - наголосив він.

Зазначимо, нещодавно президент США Дональд Трамп запропонував розширити формат G7, повернувши до нього Російську Федерацію. Зараз "Велика сімка" складається з США, Японії, Німеччини, Франції, Британії та Італії.

Також Трамп заявив про намір запросити російського лідера Володимира Путіна на майбутній саміт G7 у Вашингтоні.

Проти повернення Росії до "Великої сімки" відразу ж виступили в уряді Британії, заявивши, що всіляко блокуватимуть цей процес.

Прем'єр Канади Джастін Трюдо також завив про неможливість повернення Росії до G7 через порушення міжнародних норм та правил.

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Автор: Дмитро Левицький