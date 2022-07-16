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Германия вернула в эксплуатацию неактивные электростанции: Шольц назвал причину

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Киев, Суббота 16 июля 2022 15:43
Германия вернула в эксплуатацию неактивные электростанции: Шольц назвал причину Фото: Германия вернула в эксплуатацию неактивные электростанции (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Германия временно вернула в эксплуатацию 16 неактивных электростанций. Решение было принято в связи с дефицитом энергии, который образовался после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом заявил канцлер Гемарнии Олаф Шольц, передает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Отметим, что вновь запущенные электростанции работают на угле и нефти. Поэтому в Германии не довольны таким решением.

Шольц в свою очередь заверил, что его правительство остается преданным делать все для борьбы с климатическим кризисом и отметил, что решение запустить неактивные электростанции временное.

"Горько то, что из-за агрессивного нападения России на Украину мы теперь вынуждены временно использовать некоторые электростанции, которые мы уже вывели из эксплуатации. Но это только на очень короткое время", - сказал он.

Шольц заверил, что Германия по-прежнему стремится прекратить выбросы парниковых газов до 2045 года - раньше всех крупных индустриализированных стран.

Он подчеркнул, что правительство ФРГ уже одобрило пакет мер для стимулирования развертывания возобновляемой энергии.

"Мы хотим сделать все возможное для борьбы с климатическим кризисом", - сказал канцлер.

Напомним, ранее мы писали, что подавляющее большинство немцев хотят продолжать поддерживать Украину в борьбе против России, даже если это приведет к росту их затрат за энергию.

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