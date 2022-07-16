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Німеччина повернула в експлуатацію неактивні електростанції: Шольц назвав причину

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Київ, Субота 16 липня 2022 15:43
Німеччина повернула в експлуатацію неактивні електростанції: Шольц назвав причину Фото: Німеччина повернула в експлуатацію неактивні електростанції (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Німеччина тимчасово повернула в експлуатацію 16 неактивних електростанцій. Рішення було ухвалене у зв'язку з дефіцитом енергії, який утворився після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає РБК-Україна з посиланням на AP.

Відзначимо, що знову запущені електростанції працюють на вугіллі і нафті. Тому в Німеччині не задоволені таким рішенням.

Шольц у свою чергу запевнив, що його уряд залишається відданим робити все для боротьби з кліматичною кризою і зазначив, що рішення запустити неактивні електростанції тимчасове.

"Гірко те, що через агресивний напад Росії на Україну ми тепер змушені тимчасово використовувати деякі електростанції, які ми вже вивели з експлуатації. Але це тільки на дуже короткий час", - сказав він.

Шольц запевнив, що Німеччина як і раніше прагне припинити викиди парникових газів до 2045 року - раніше всіх великих індустріалізованих країн.

Він підкреслив, що уряд ФРН вже схвалив пакет заходів для стимулювання розгортання відновлюваної енергії.

"Ми хочемо зробити все можливе для боротьби з кліматичною кризою", - сказав канцлер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що переважна більшість німців хочуть продовжувати підтримувати Україну у боротьбі проти Росії, навіть якщо це призведе до зростання їх витрат за енергію.

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