Германия уменьшит потребление газа из-за сокращения поставок РФ, - вице-канцлер

По словам главы немецкого Минэкономики, Германия уже создала соответствующий план, который уменьшит потребление газа. В частности планируется возобновить работу угольных электростанций.

"Это обеспечило бы Германии альтернативный источник энергии, но также задержало бы усилия страны по сокращению выбросов углерода. Это горько. Но в этой ситуации необходимо снизить потребление газа", - подчеркнул Хабек.

Министр добавил, что закон о расширении использования угольных электростанций в парламенте Германии планируют утвердить 8 июля.

Хабек также отметил, что Германия не позволить России манипулировать при помощи поставок газа в Европу.

"Очевидно, что стратегия Путина состоит в том, чтобы взбудоражить нас, поднять цены и разделить нас. Мы этого не допустим. Мы будем защищаться решительно, точно и продуманно", - заявил чиновник.