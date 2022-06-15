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Цены на газ в Европе снова выросли из-за "Северного потока". Украина предлагает помощь

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Среда 15 июня 2022 18:10
Цены на газ в Европе снова выросли из-за "Северного потока". Украина предлагает помощь Фото: цены на газ в Европе снова выросли из-за "Северного потока" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Европе резко выросли цены на газ после сообщений "Газпрома" о сокращении поставок через "Северный поток". Украина заявила о готовности компенсировать эту ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оператора ГТС Украины.

По состоянию на среду, 15 июня, цены на газ в Европе выросли до отметки 1150 долларов за тысячу кубометров из-за заявлений о сокращении газоснабжения через "Северный поток". Эту проблему можно решить благодаря увеличению объемов экспорта газа через Украину.

В ОГТСУ отмечают, что к следующему сезону Украина готова рассмотреть возможность увеличения объемов для того, чтобы компенсировать отсутствие транспортировки через "Северный Поток-1". Но обязательным условием для этого является обращение "Газпрома".

"Сейчас Россия заявляет о технической проблеме с их стороны, которая приведет к сокращению поставок газа "Северным Потоком-1" на 100 млн кубометров газа в сутки. Как надежный поставщик "Газпром" должен был бы, кроме озвучивания проблемы, предложить ее решение, как, например, переориентацию потоков газа на другие доступные газопроводы Польши или Украины", - подчеркнул гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

При этом забронированные мощности украинской ГТС используются всего на 36 процентов.

"Газ снова выступает элементом гибридного оружия России и инструментом для политического давления на ЕС", - добавил Макогон.

Напомним, ранее стало известно, что "Газпром" резко снизит поставки газа через "Северный поток - 1". Причиной послужила задержка с ремонтом агрегатов компанией Siemens.

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