Німеччина зменшить споживання газу через скорочення постачань РФ, - віце-канцлер

Уряд Німеччини має намір зменшити залежність країни від імпорту газу. Це рішення пов'язане зі скороченням поставок російського блакитного палива "Північним потоком-1".
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal, про це заявив віце-канцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.
За словами голови Мінекономіки, Німеччина вже створила відповідний план, який зменшить споживання газу. Зокрема планується відновити роботу вугільних електростанцій.
"Це забезпечило б Німеччині альтернативне джерело енергії, але також затримало б зусилля країни зі скорочення викидів вуглецю. Це гірко. Але у цій ситуації необхідно знизити споживання газу", - наголосив Хабек.
Міністр додав, що закон про розширення використання вугільних електростанцій у парламенті Німеччини планують затвердити 8 липня.
Хабек також зазначив, що Німеччина не дозволить Росії маніпулювати за допомогою постачання газу до Європи.
"Очевидно, що стратегія Путіна полягає в тому, щоб схвилювати нас, підняти ціни і розділити нас. Ми цього не допустимо. Ми захищатимемося рішуче та продумано", - заявив чиновник.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Європі різко зросли ціни на газ після повідомлень "Газпрому" про скорочення постачань через "Північний потік". Україна заявила про готовність компенсувати цю ситуацію.
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