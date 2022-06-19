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Германия уменьшит потребление газа из-за сокращения поставок РФ, - вице-канцлер

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Воскресенье 19 июня 2022 16:39
Германия уменьшит потребление газа из-за сокращения поставок РФ, - вице-канцлер Фото: Роберт Хабек, вице-канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Правительство Германии намерено уменьшить зависимость страны от импорта газа. Это решение связано с сокращением поставок российского голубого топлива по "Северному потоку-1".

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal, об этом заявил вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек.

По словам главы немецкого Минэкономики, Германия уже создала соответствующий план, который уменьшит потребление газа. В частности планируется возобновить работу угольных электростанций.

"Это обеспечило бы Германии альтернативный источник энергии, но также задержало бы усилия страны по сокращению выбросов углерода. Это горько. Но в этой ситуации необходимо снизить потребление газа", - подчеркнул Хабек.

Министр добавил, что закон о расширении использования угольных электростанций в парламенте Германии планируют утвердить 8 июля.

Хабек также отметил, что Германия не позволить России манипулировать при помощи поставок газа в Европу.

"Очевидно, что стратегия Путина состоит в том, чтобы взбудоражить нас, поднять цены и разделить нас. Мы этого не допустим. Мы будем защищаться решительно, точно и продуманно", - заявил чиновник.

Напомним, ранее стало известно, что в Европе резко выросли цены на газ после сообщений "Газпрома" о сокращении поставок через "Северный поток". Украина заявила о готовности компенсировать эту ситуацию.

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