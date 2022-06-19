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Німеччина зменшить споживання газу через скорочення постачань РФ, - віце-канцлер

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Неділя 19 червня 2022 16:39
Німеччина зменшить споживання газу через скорочення постачань РФ, - віце-канцлер Фото: Роберт Хабек, віце-канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Уряд Німеччини має намір зменшити залежність країни від імпорту газу. Це рішення пов'язане зі скороченням поставок російського блакитного палива "Північним потоком-1".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal, про це заявив віце-канцлер, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

За словами голови Мінекономіки, Німеччина вже створила відповідний план, який зменшить споживання газу. Зокрема планується відновити роботу вугільних електростанцій.

"Це забезпечило б Німеччині альтернативне джерело енергії, але також затримало б зусилля країни зі скорочення викидів вуглецю. Це гірко. Але у цій ситуації необхідно знизити споживання газу", - наголосив Хабек.

Міністр додав, що закон про розширення використання вугільних електростанцій у парламенті Німеччини планують затвердити 8 липня.

Хабек також зазначив, що Німеччина не дозволить Росії маніпулювати за допомогою постачання газу до Європи.

"Очевидно, що стратегія Путіна полягає в тому, щоб схвилювати нас, підняти ціни і розділити нас. Ми цього не допустимо. Ми захищатимемося рішуче та продумано", - заявив чиновник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Європі різко зросли ціни на газ після повідомлень "Газпрому" про скорочення постачань через "Північний потік". Україна заявила про готовність компенсувати цю ситуацію.

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