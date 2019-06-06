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В РФ заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году

Новости » Энергетика    06.06.2019 - 20:57
В РФ заявили, что не будут останавливать транзит газа через Украину в 2020 году
Фото: Александр Панкин (flickr.com/g20argentina)

При этом в РФ заявили, что не могут принять требования по новому контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом"

Россия не будет останавливать транзит газа через Украину в Европу в 2020 году, но принять требования по новому контракту между "Газпромом" и "Нафтогазом" не может. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Панкин подчеркнул, что условия нового контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" должны быть приемлемыми для Москвы.

"Никто никогда не заявлял о том, что мы откажемся. Это было бы, наверное, убийственно для нас и нерационально. Но и пойти на такие ультиматумы, что вам все равно некуда деться, вы часть будете через нас качать, поэтому берите наши условия и вперед - это не тот метод, который мы поддерживаем", - заявил он.

Высокопоставленный дипломат выразил надежду, что во второй половине года переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по условиям нового контракта интенсифицируются.

"Сейчас, когда оформится правительственная команда на Украине, через какое-то время мы, видимо, сможем договориться о следующем раунде таких переговоров", - добавил Панкин.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что продление договоренностей о транзите российского газа через Украину должно быть основано на прагматизме и отказе от судебных споров. Российские премьер заявил, что Россия не отказывалась от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута. 

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