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Интервью

Германия требует ответов от Цукерберга о злоупотреблении данными Facebook

НовостиПолитика    22.03.2018 - 16:59
Фото: Министр юстиции Германии Катарина Барли (flickr.com INSM)
Фото: Министр юстиции Германии Катарина Барли (flickr.com INSM)

Министр юстиции Германии пригласила Цукерберга на встречу с руководством ЕС

Министр юстиции Германии Катарина Барли хочет встречи с руководством Facebook в ЕС, чтобы получить ответы на вопросы о несанкционированном сборе данных миллионов пользователей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщает издание, Барлей назвала скандал "угрозой демократии", добавив, что руководство Facebook в Европе обязано предоставить немецкому правительству ответы на некоторые вопросы.

Также министр юстиции сообщила, что пригласила проведение официальной встречи с европейским руководством социального медиа-гиганта на следующей неделе.

"Мы должны определить, насколько мы должны изменить правила", - сказала Барли.

Напомним, как сообщалось ранее, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг признал, что компания "допустила ошибки" на фоне скандала из компанией Cambridge Analytica, когда стало известно о сборе личных данных 50 млн пользователей.

Известно, что компания Facebook находится под огнем критики, поскольку выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученных через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.

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Теги: Марк Цукерберг, Евросоюз, Германия
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