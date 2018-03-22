Німеччина вимагає відповідей від Цукерберга про зловживання даними Facebook

Міністр юстиції Німеччини запросила Цукерберга на зустріч з керівництвом ЄС

Міністр юстиції Німеччини Катаріна Барле хоче зустрічі з керівництвом Facebook в ЄС, щоб отримати відповіді на питання про несанкціонований збір даних мільйонів користувачів. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомляє видання, Барлей назвала скандал "загрозою демократії", додавши, що керівництво Facebook в Європі зобов'язаний надати німецькому уряду відповіді на деякі питання.

Також міністр юстиції повідомила, що запросила проведення офіційної зустрічі з європейським керівництвом соціального медіа-гіганта наступного тижня.

"Ми повинні визначити, наскільки ми повинні змінити правила", - сказала Барлі.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, засновник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг визнав, що компанія "припустилася помилки" на тлі скандалу з компанією Cambridge Analytica, коли стало відомо про збір особистих даних 50 млн користувачів.

Відомо, що компанія Facebook перебуває під вогнем критики, оскільки з'ясувалося, що британська аналітична фірма Cambridge Analytica зловживала великими обсягами даних, отриманих через Facebook, щоб допомогти політикам перемогти на виборах. Зокрема, мова йде про виборчу кампанію президента США Дональда Трампа і Brexit-кампанії.