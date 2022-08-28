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Германия тайно готовится национализировать бывшую "дочку" "Газпрома", - Welt

Фото: Берлин намерен национализировать бывшую "дочку" российского "Газпрома" (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Правительство Германии создало холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей дочки "Газпрома" - компании SEFE (Securing Energy for Europe, которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По ее информации, данная холдинговая компания была тайно создана, чтобы иметь возможность провести национализацию в краткосрочной перспективе. Отмечается, что бывшая дочка "Газпрома" находится под опекой Федерального сетевого агентства Германии.

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии подтвердило, что им было известно об основании такой компании.

"Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации", - заявила представитель министерства, слова которой приводит газета.

Издание отмечает, что управляющими директорами компании стали два юриста германского подразделения международной юридической фирмы CMS.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия может национализировать дочерние предприятия "Газпрома" и "Роснефти".

Немецкое правительство взяло Gazprom Germania под контроль в апреле 2022 года.

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