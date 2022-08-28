Німеччина таємно готується націоналізувати колишню "дочку" "Газпрому", - Welt

За її інформацією, дана холдингова компанія була таємно створена, щоб мати можливість провести націоналізацію в короткостроковій перспективі. Зазначається, що колишня дочка "Газпрому" знаходиться під опікою Федерального мережевого агентства Німеччини.

Міністерство у справах економіки та захисту клімату Німеччини підтвердило, що їм було відомо про заснування такої компанії.

"Це було підготовлено в травні 2022 року виключно як запобіжний захід для будь-яких заходів з реструктуризації", - заявила представник міністерства, слова якої наводить газета.

Видання зазначає, що керуючими директорами компанії стали два юристи німецького підрозділу міжнародної юридичної фірми CMS.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина може націоналізувати дочірні підприємства "Газпрому" і "Роснефти".

Німецький уряд взяв Gazprom Germania під контроль у квітні 2022 року.

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