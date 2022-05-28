Германия свела к минимуму военную поддержку Украины, - Welt

За последние несколько недель правительство Германии свело к минимуму военную поддержку Украины. С 30 марта 2022 года было передано всего две партии оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

Сообщается, что в период с 30 марта по 26 мая Германия передала Украине всего две партии оружия от федерального правительства. В частности, в середине мая было поставлено 3000 противотанковых мин и еще 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

"Информация о конкретных поставках оружия имеет отношение к безопасности и засекречена, поэтому прошу вашего понимания, что я не могу ни предоставить более подробную информацию, ни подтвердить детали", - ответила на запрос Welt пресс-секретарь Министерства обороны Германии.

Апрельская поставка включала в себя запчасти для пулеметов, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, взрывчатку и мины. По данным украинской стороны, последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта, более двух месяцев назад. Она включал 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет типа "Стрела".

Однако, согласно украинскому списку от 29 марта, потребность в этих боеприпасах все еще остается. Кроме того, помимо зенитно-ракетных комплексов "Стингер" и противотанковых средств украинской армии также необходимы противокорабельные ракеты типа "Гарпун".