Німеччина звела до мінімуму військову підтримку України, - Welt

За останні кілька тижнів уряд Німеччини звів до мінімуму військову підтримку України. З 30 березня 2022 року було передано лише дві партії зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

Повідомляється, що в період з 30 березня по 26 травня Німеччина передала Україні лише дві партії зброї від федерального уряду. Зокрема, в середині травня було поставлено 3000 протитанкових мін і ще 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії.

"Інформація про конкретні поставки зброї має відношення до безпеки і засекречена, тому прошу вашого розуміння, що я не можу ані надати більш детальну інформацію, ані підтвердити деталі", - відповіла на запит Welt прес-секретар Міністерства оборони Німеччини.

Квітнева поставка включала в себе запчастини для кулеметів, детонуючі шнури, радіоприймачі, ручні гранати, вибухівку і міни. За даними української сторони, остання поставка зенітних і протитанкових засобів відбулася 25 березня, більше двох місяців тому. Вона включав 2000 ракет Panzerfaust 3 і 1500 зенітних ракет типу "Стріла".

Однак, згідно з українським списком від 29 березня, потреба в цих боєприпасах все ще залишається. Крім того, крім зенітно-ракетних комплексів "Стінгер" і протитанкових засобів українській армії також необхідні протикорабельні ракети типу "Гарпун".