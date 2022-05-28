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Німеччина звела до мінімуму військову підтримку України, - Welt

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Берлін, Субота 28 травня 2022 21:16
Німеччина звела до мінімуму військову підтримку України, - Welt Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

За останні кілька тижнів уряд Німеччини звів до мінімуму військову підтримку України. З 30 березня 2022 року було передано лише дві партії зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Повідомляється, що в період з 30 березня по 26 травня Німеччина передала Україні лише дві партії зброї від федерального уряду. Зокрема, в середині травня було поставлено 3000 протитанкових мін і ще 1600 спеціалізованих протитанкових мін спрямованої дії.

"Інформація про конкретні поставки зброї має відношення до безпеки і засекречена, тому прошу вашого розуміння, що я не можу ані надати більш детальну інформацію, ані підтвердити деталі", - відповіла на запит Welt прес-секретар Міністерства оборони Німеччини.

Квітнева поставка включала в себе запчастини для кулеметів, детонуючі шнури, радіоприймачі, ручні гранати, вибухівку і міни. За даними української сторони, остання поставка зенітних і протитанкових засобів відбулася 25 березня, більше двох місяців тому. Вона включав 2000 ракет Panzerfaust 3 і 1500 зенітних ракет типу "Стріла".

Однак, згідно з українським списком від 29 березня, потреба в цих боєприпасах все ще залишається. Крім того, крім зенітно-ракетних комплексів "Стінгер" і протитанкових засобів українській армії також необхідні протикорабельні ракети типу "Гарпун".

Нагадаємо, раніше німецький канцлер Олаф Шольц заявляв, що Німеччина має відправити зброю прямо в зону бойових дій в Україні.

До цього в МЗС України розповіли, яку саме зброю може надати Берлін.

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