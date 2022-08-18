Германия существенно снизит НДС на потребление газа: позволит экономить на коммуналке

Правительство Германии планирует снизить налог на добавленную стоимость на потребление газа с 19% до 7%. Это позволит немцам существенно экономить на коммуналке.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Сегодня федеральное правительство решило временно снизить НДС на газ до 7%",— сообщил он на пресс-конференции в Берлине.

По словам Шольца, пониженная ставка НДС будет действовать до тех пор, пока будет взиматься сбор за закупку газа — до 31 марта 2024 года.

Согласно оценкам Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения Германии, после снижения НДС домохозяйства Германии смогут сэкономить около 60 евро в год, а владельцы квартир — до 200 евро в год.