Германия существенно снизит НДС на потребление газа: позволит экономить на коммуналке
Правительство Германии планирует снизить налог на добавленную стоимость на потребление газа с 19% до 7%. Это позволит немцам существенно экономить на коммуналке.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
"Сегодня федеральное правительство решило временно снизить НДС на газ до 7%",— сообщил он на пресс-конференции в Берлине.
По словам Шольца, пониженная ставка НДС будет действовать до тех пор, пока будет взиматься сбор за закупку газа — до 31 марта 2024 года.
Согласно оценкам Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения Германии, после снижения НДС домохозяйства Германии смогут сэкономить около 60 евро в год, а владельцы квартир — до 200 евро в год.
Как известно, энергетический кризис в Германии возник из-за того, что российский "Газпром" значительно уменьшил поставки газа.
Однако канцлер Олаф Шольц заверил, что немецкие граждане получат от государства помощь в условиях роста цен на тепло и энергию. Он пообещал, что никто не останется наедине с проблемой.
Ранее сообщалось, что Германия ожидает активизации российской пропаганды и шпионской деятельности в ближайшие месяцы. Москва будет использовать фейковый дефицит газа и рост цен в ЕС поводом для разжигания опасений в обществе.
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