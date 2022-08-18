ua ru
Чт, 18 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Германия существенно снизит НДС на потребление газа: позволит экономить на коммуналке

Новина українською →
Берлин, Четверг 18 августа 2022 18:03
Германия существенно снизит НДС на потребление газа: позволит экономить на коммуналке Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Германии планирует снизить налог на добавленную стоимость на потребление газа с 19% до 7%. Это позволит немцам существенно экономить на коммуналке.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Сегодня федеральное правительство решило временно снизить НДС на газ до 7%",— сообщил он на пресс-конференции в Берлине.

По словам Шольца, пониженная ставка НДС будет действовать до тех пор, пока будет взиматься сбор за закупку газа — до 31 марта 2024 года.

Согласно оценкам Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения Германии, после снижения НДС домохозяйства Германии смогут сэкономить около 60 евро в год, а владельцы квартир — до 200 евро в год.

Как известно, энергетический кризис в Германии возник из-за того, что российский "Газпром" значительно уменьшил поставки газа.

Однако канцлер Олаф Шольц заверил, что немецкие граждане получат от государства помощь в условиях роста цен на тепло и энергию. Он пообещал, что никто не останется наедине с проблемой.

Ранее сообщалось, что Германия ожидает активизации российской пропаганды и шпионской деятельности в ближайшие месяцы. Москва будет использовать фейковый дефицит газа и рост цен в ЕС поводом для разжигания опасений в обществе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Германия Газ Российская Федерация
NEWS
Встреча Зеленского с Эрдоганом и Гутеррешем: первые подробности
Встреча Зеленского с Эрдоганом и Гутеррешем: первые подробности
DAILY
Виктор Ляшко: Работа медиков в оккупации не будет считаться коллаборационизмом
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Виктор Ляшко: Работа медиков в оккупации не будет считаться коллаборационизмом