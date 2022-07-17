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В Германии заявили о невозможности перезимовать без российского газа

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Берлин, Воскресенье 17 июля 2022 10:05
В Германии заявили о невозможности перезимовать без российского газа Фото: в Германии заявили о невозможности перезимовать без российского газа (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Германия не переживет зиму без российского газа. Если считать тот уровень запасов, который имеет страна на данный момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Федерального агентства по сетям Клауса Мюллера в интервью Bild am Sontag.

"Хранилища для хранения газа заполнены почти на 65 процентов. Это лучше, чем в предыдущие недели, но недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа", - заявил Мюллер.

Он также сказал, что техническое обслуживание трубопровода "Северный поток-1" должно завершиться 21 июля.

"И сейчас многое зависит от того, будет ли газ идти через этот газопровод и в каком количестве", - подчеркнул Мюллер.

Напомним, ранее Украина заявила немецкой стороне, что дефицита российского газа можно избежать, используя украинскую газотранспортную систему на полную мощность.

Одновременно стало известно, что Берлин готовится к нормированию энергии на случай нехватки газа этой зимой.

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