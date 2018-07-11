Трамп: Німеччина стала "заручницею" Росії

Президент США засудив укладання енергетичної угоди з РФ

Німеччина "повністю під контролем" і "в полоні у Росії" у питанні проекту газопроводу. Про це заявив президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, повідомляє AP.

Трамп зазначив, що США витрачають ресурси на захист Німеччини, у той час як європейська країна укладає енергетичну угоду з РФ.

Президент США, певно, мав на увазі газопровід "Північний потік-2", який може подвоїти обсяг газу, який Росія постачаэ безпосередньо в Німеччину, оминаючи транзитні країни, такі як Україна. Проти проекту виступили США і деякі члени ЄС.

Нагадаємо, 9 липня президент України Петро Порошенко закликав Європейський Союз зупинити будівництво російського проекту "Північний потік-2".

Відзначимо, у Брюсселі сьогодні стартує НАТО. В ході саміту планується намітити кроки щодо розвитку альянсу та підписання ряду важливих документів, говориться в повідомленні на офіційному сайті НАТО.

За словами генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, серед основних тем зустрічі: утримання та посилення оборони, боротьба з тероризмом і посилення стабільності, розширення взаємовигідного співробітництва з ЄС, модернізація НАТО, справедливе розподіл відповідальності та загальні цінності альянсу.